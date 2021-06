Antonio Conte, dopo il divorzio dall’Inter, potrebbe ripartire dalla Premier League. Con lui vorrebbe anche Romelu Lukaku

Antonio Conte e l’Inter si sono separati dopo la chiusura della stagione, con il tecnico salentino che ha quindi lasciato Milano da fresco vincitore dello scudetto. Un biennio proficuo per entrambe le parti, che ha però visto una brusca frenata a margine delle nuove politiche di ridimensionamento dei costi da parte della società presieduta da Zhang. Conte ha quindi lasciato con tanto di buonuscita, ed ora va a caccia di una nuova avventura in una big europea. Il futuro del neo campione d’Italia potrebbe essere in Premier League, campionato dove ha già fatto molto bene ai tempi dell’esperienza al Chelsea, con Londra che potrebbe essere nuovamente la sua sede. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Conte vuole Lukaku: erede di Kane al Tottenham

Antonio Conte potrebbe dunque ripartire dal nord di Londra, con il Tottenham ad accoglierlo come dopo Mason, tecnico ad interim per il finale della stagione da poco conclusa. Con l’eventuale approdo agli ‘Spurs’ ci sarebbe però da risolvere sin da subito una questione delicata. Come evidenziato anche da ‘Repubblica’ il Tottenham è alle prese col dubbio Harry Kane, suo calciatore più importante e centravanti principe della squadra. Il bomber britannico ha comunicato alla società la sua intenzione di lasciare il club bianco di Londra, con il Manchester City di Guardiola alla finestra per rimpiazzare Aguero. Scontato a quel punto che il Tottenham con Conte andrebbe a caccia di Romelu Lukaku, grande pupillo offensivo del tecnico salentino, con cui è legato da un grande rapporto. La situazione dell’Inter inoltre favorirebbe l’operazione eventuale, nonostante le resistenze di Simone Inzaghi che vorrebbe con se a Milano il gigante belga.