Real Madrid, Ancelotti torna per la storia | In corsa per due record

Carlo Ancelotti a caccia di record: il suo ritorno al Real Madrid può permettergli di entrare nella storia mondiale del calcio

Il ritorno a Madrid di Ancelotti è una scelta che Florentino Perez ha fatto col cuore: con lo stipendio decurtato da 8 a 6 milioni di euro, anche l’allenatore di Reggiolo ha scelto di ascoltare i propri sentimenti, salutando l’Everton e tornando a quella che è stata quasi una seconda casa, per lui. Un biennio che ha portato Ancelotti a essere un allenatore impossibile da dimenticare per i tifosi delle merengues, ma che potrebbe permettere al tecnico di entrare ancora di più nella storia.

Real Madrid, Ancelotti torna per fare la storia

Carlo Ancelotti a oggi è uno dei cinque allenatori al mondo che è riuscito a vincere il massimo campionato di calcio in quattro paesi diversi: l’ha fatto con il Chelsea in Premier League, con il Bayern Monaco in Bundesliga, con il Paris-Saint Germain in Ligue 1 e con il Milan in Serie A, vincendone uno per ogni nazione. A mancargli, in questa speciale classifica, è proprio la Liga, il campionato spagnolo: nella sua esperienza al Real Madrid, infatti, arrivò nel primo anno al terzo posto e in quello successivo al secondo.

Il record è attualmente condiviso con Tomislav Ivic, Ernest Happel, José Mourinho (che in Germania e in Francia non ha vinto, ma l’ha fatto in Portogallo e in Spagna), Eric Gerets e Giovanni Trapattoni (l’unico degli italiani a vincere in Austria, oltre a Portogallo, Germania e Italia).

Vincere la Liga quest’anno, riportando il titolo in casa blanca dopo la stagione conclusasi con il trionfo dell’Atletico di Simeone, permetterebbe ad Ancelotti di vincere nell’unico dei top5 campionati d’Europa nel quale non è ancora riuscito a trionfare: sarebbe, a quel punto, l’unico a potersi fregiare di un risultato così altisonante. D’altronde Ivic, Happel e Gerets hanno legato il loro nome ai campionati del Nord Europa, tra Belgio e Olanda, sicuramente competizioni meno probanti della Liga spagnola.

Real Madrid, Ancelotti in corsa per due record mondiali

Non finirebbe qui, però, la corsa ai record di Ancelotti, perché il tecnico di Reggiolo condivide con Bob Paisley e Zinedine Zidane, suo vice ai tempi del Real Madrid, il record di Champions League vinte: sono tre da allenatore, di cui due con il Milan e una con le merengues, la famosa Decima. Paisley le vinse tutte col Liverpool, Zizou con i blancos, di fila. Fissarsi come obiettivo la vittoria della Champions League permetterebbe a Carlo Ancelotti di diventare il recordman della competizione, andando oltre l’attuale record condiviso e fissando un nuovo benchmark per il futuro.

Tra l’altro, il tecnico italiano attualmente condivide con Giovanni Trapattoni e Alex Ferguson il maggior numero di competizioni Uefa per club vinte: sono 7, ottenute con Juventus, Milan e Real Madrid. Se il prossimo 28 maggio al Krestovsky Stadium dovesse riuscire a far alzare la coppa dalle grandi orecchie alle merengues, Ancelotti andrebbe a stagliarsi ancora di più in questa speciale classifica, superando tutti gli altri allenatori. Un traguardo non infattibile, a fronte della squadra che avrà, del possibile arrivo di Mbappé e dell’esperienza che porta con sé Ancelotti.

E se nel 2020 è stato nominato miglior allenatore della storia del Paris-Saint Germain, con tutti questi record potrebbe ambire anche a un posto nella storia del Real Madrid, ricordandoci che ancora oggi è l’ultimo italiano ad aver vinto la Champions League.