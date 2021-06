Real Madrid, Ancelotti saluta l’Everton: il messaggio social

Carlo Ancelotti ha voluto salutare l’Everton e i suoi tifosi, dopo l’approdo al Real Madrid. Ecco le sue parole

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Carlo Ancelotti è diventato oggi ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. L’italiano, che aveva stipulato un lungo accordo con l’Everton, lascia l’Inghilterra e la Premier League per riabbracciare i blancos. Impossibile dire di no al club spagnolo, con il quale si è legato fino al 30 giugno 2024. Ancelotti ha così voluto ringraziare l’Everton e i suoi tifosi, attraverso i social: “Vorrei ringraziare l’Everton, i miei giocatori e i tifosi per avermi dato l’opportunità di gestire questo fantastico e storico club. Ho deciso di partire perché ho una nuova sfida con una squadra che è sempre stata nel mio cuore, il Real Madrid. Lascio portando con me tutti i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto insieme e auguro il meglio al Club e ai tifosi”.