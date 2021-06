Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno si Emerson Royal, accostato all’Inter nelle ultime settimane in caso di partenza da Milano di Hakimi

Emerson Royal è uno dei nomi più caldi accostati all’Inter in caso di cessione di Hakimi, nei desideri soprattutto del Paris Saint-Germain in questo mercato estivo. Il terzino brasiliano piace alla dirigenza di Viale della Liberazione, anche se il Barcellona non sembra intenzionato a privarsi del giocatore, impegnato questa estate in Coppa America con la selezione verdeoro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, Emerson Royal lontano: ufficiale il ritorno al Barcellona

Il Barça, intanto, ha ufficializzato questa mattina il ritorno in Catalogna di Emerson, nelle ultime due stagioni in prestito al Real Betis. Il comunicato del sodalizio blaugrana: “L’FC Barcelona ha informato il Real Betis che eserciterà il diritto di riprendere Emerson Royal dal 1° luglio dopo due stagioni in prestito al club andaluso”. Un chiaro segnale della volontà dei catalani di puntare sul laterale brasiliano, che oltre all’Inter nei mesi scorsi era stato sondato anche dal Milan. Anche Emerson nei giorni scorsi, dal ritiro della sua Nazionale, aveva svelato l’intenzione del Barcellona di riprenderlo e confermarlo nella rosa di Koeman.