CM.IT | Calciomercato Lazio, Italiano si allontana: rinnovo ad un passo con lo Spezia

Lazio sempre a caccia di un allenatore, tra le alternative a Sarri c’è anche Italiano, che è però sempre più vicino al rinnovo con lo Spezia

Vincenzo Italiano è ad un passo dal rinnovo con lo Spezia. Il tecnico aveva preso tempo nell'ultimo incontro con la società ligure, chiedendo di aspettare per siglare il nuovo accordo, anche per vedere gli sviluppi sul fronte Lazio. Italiano era considerato l'alternativa a Sarri per la società biancoceleste, che ieri sera a Formello ha incontrato Vitor Pereira. Un incontro che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe spinto definitivamente Italiano verso lo Spezia, non essendo più l'unico piano b all'ex allenatore di Napoli e Juventus.

Per il tecnico nato in Germania, che ha sorpreso tutti alla guida del club spezzino, oltre che di Lazio, si era parlato anche dell’ipotesi Sampdoria, Verona e Sassuolo.