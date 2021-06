Calciomercato Juventus, colpo Mbappé e intreccio clamoroso | Ronaldo ai saluti

Il futuro della Juventus nei prossimi mesi passa anche dalla scelta su Cristiano Ronaldo. Il clamoroso intreccio, partito da Mbappé, potrebbe stravolgere il calciomercato

Il valzer degli allenatori sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda. Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus, mentre Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Un doppio ritorno al passato che potrebbe ridisegnare totalmente anche il calciomercato o comunque dare slancio a colpi clamorosi nelle prossime settimane.

In particolare, potrebbe delinearsi un vero e proprio effetto domino che partirebbe dal Kylian Mbappé. L’attaccante francese piace da diversi mesi al Real Madrid: il colpo sembrava già in cantiere con Zinedine Zidane in panchina, ma potrebbe presto decollare anche con Ancelotti, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’enfant prodige è in scadenza tra soli 13 mesi con il PSG e non rinnova il contratto. Un arrivo al Real che non dovrebbe restare isolato, ma aprire la porta a intrecci clamorosi sul calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asse con la Roma: scacco per Donnarumma in tre mosse

Calciomercato Juventus, Mbappé apre le porte a Ronaldo-PSG: Icardi a Torino

L’arrivo di Mbappé al Real Madrid potrebbe sbloccare l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Da mesi, il portoghese è in odore di partenza e dà segnali di insofferenza e a tratti nervosismo. L’addio di Mbappé potrebbe spalancare le porte del PSG a CR7: un intreccio clamoroso che comunque si completerebbe dopo gli Europei, che ora tutti vogliono vivere in modo più tranquillo possibile.

Un effetto domino che non si ferma qui. A quel punto, sarebbe la Juventus a dover lanciare la caccia all’attaccante in sede di calciomercato. E il nome buono, di cui vi abbiamo parlato anche nelle ultime ore e che Allegri gradisce particolarmente, è quello di Mauro Icardi. Trattasi di un profilo ricorrente negli scenari bianconeri e che ora potrebbe tornare prepotentemente in auge. A bilancio pesa 40 milioni di euro per il PSG, dopo l’acquisto dall’Inter. Occhio allo scambio con Ronaldo, ma va monitorata anche la pista Manchester United per il portoghese. In quel caso, occhio al ritorno di fiamma per Paul Pogba. Un intreccio internazionale che potrebbe vedere la luce la prossima estate: da Mbappé a Ronaldo-Icardi, siamo pronti ai botti.