Aaron Ramsey ha vissuto un paio di stagioni difficili alla Juventus, e parla anche di futuro a pochi giorni dagli Europei col Galles

Sono state due annate piuttosto complicate quelle vissute da Aaron Ramsey alla Juventus. Arrivato a costo zero dall’Arsenal, il centrocampista gallese ha vissuto una lunga fase costellata da infortuni che ne hanno condizionato continuità di impiego e rendimento. Una situazione che non gli ha impedito di figurare tra i convocati del Galles per gli Europei ormai alle porte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

A tal proposito lo stesso centrocampista bianconero ai microfoni di ‘Sky Sport UK’ ha fatto il punto: “Negli ultimi due anni ho vissuto un periodo molto frustante. Sono stato alle prese con alcuni problemi che non mi hanno consentito di essere consistente. E’ difficile mantenere il giusto ritmo quando spesso sei costretto a fermarti”. Sul ritorno alla Juve dopo gli Europei: “Sì, sono un giocatore della bianconero e ho un contratto lungo”.