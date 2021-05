Il Milan potrebbe mettere le mani su Lucas Vazquez. Lo spagnolo è pronto ad accettare l’offerta rossonera dopo l’addio di Zidane

Futuro ancora tutto da scrivere per Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. La firma sul rinnovo non è ancora arrivata: come racconta in Spagna, ‘TodoFichajes’, i blancos hanno intenzione di aspettare il calciatore fino a mercoledì. Sul piatto ci sarebbe un triennale a quattro milioni di euro netti a stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Giroud: conferme dall’Inghilterra

La stessa offerta l’avrebbe presentata il Milan, che secondo il portale sarebbe in vantaggio per l’acquisto di Lucas Vazquez. Lo spagnolo, infatti, ha dei dubbi dopo l’addio di Zidane, tecnico che ha puntato ciecamente su di lui. Il Milan – si legge – spera di chiudere l’affare nei prossimi giorni