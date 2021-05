Calciomercato Milan, colpo Giroud: conferme dall’Inghilterra

Calciomercato Milan, i rossoneri avanti tutta su Giroud: il francese può lasciare il Chelsea, arrivano conferme

Giorni importanti per costruire un Milan da Champions. Maldini e Massara lavorano su più tavoli, si discute soprattutto con il Chelsea per il riscatto di Tomori, rivelatosi una delle colonne rossonere nel girone di ritorno. Dal giovane difensore si punta a mettere le basi per una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione, ma non è l’unico nome sul quale si discute con i ‘Blues’.

Calciomercato Milan, accordo sempre più vicino con Giroud

Caldissimo anche il nome di Olivier Giroud, che più volte nelle ultime stagioni è stato vicino a lasciare Londra per accasarsi in Serie A. Dall’Inghilterra, ‘Sky Sports’ riferisce che il centravanti francese è vicino a siglare un accordo con il Diavolo. Abbiamo raccontato ieri dei contatti continui tra Giroud e il Milan, l’intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni su un contratto biennale tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni a stagione. Il Milan intende accelerare e raggiungere l’accordo quanto prima, il bomber è ormai a un passo dal diventare il vice Ibrahimovic designato.