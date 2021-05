Pep Guardiola e il suo Manchester City vanno all’assalto di Sergio Ramos, centrale in uscita dal Real Madrid ed in passato accostato anche alla Juventus

La lunga e vincente avventura di Sergio Ramos al Real Madrid sembra giunta al capolinea. Il forte centrale spagnolo non ha infatti rinnovato il proprio contratto in scadenza con i ‘blancos’ che rischiano a meno di sorprese di perdere il proprio capitano. Il difensore iberico nel recente passato è stato accostato a diverse squadre tra le quali anche la Juventus, che però difficilmente dovrebbe riuscire ad arrivare al grande escluso dalla lista dei convocati di Luis Enrique per l’Europa. Premier ed MLS sono infatti le destinazioni al momento più probabili nel destino di Ramos.

Stando a quanto sottolineato da ‘ESPN’, il Manchester City di Pep Guardiola vuole Sergio Ramos. Stando alla nota emittente il club inglese avrebbe già pronta un’offerta da due anni più due per il capitano in uscita dal Real Madrid. Sarebbe proprio il tecnico catalano dei Citizens a volere a Manchester il forte difensore ex Siviglia alla luce della sua grande esperienza e qualità. La proposta consisterebbe in due stagioni di Premier prima di due annate in MLS con la maglia del New York City.