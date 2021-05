Colpo in prospettiva per la Juventus che ha già un accordo per il talento asiatico Min-jae Kim: clausola, dettagli e operazione

La Juventus naviga col vento a favore dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri che ha riportato grande entusiasmo. Intanto la dirigenza bianconera è al lavoro in sede di calciomercato e punta a rinforzare l’organico a disposizione dell’allenatore toscano andando anche a monitorare anche giovani talenti in giro per il mondo. Nello specifico un colpo per la difesa sarebbe estremamente vicino direttamente dal continente asiatico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, colpo per la Juventus: accordo e dettagli

Stando a quanto sottolineato da ‘sicnoticias.pt’ Min-jae Kim giocherà per la Juventus la prossima stagione. Il centrale di difesa classe 1996 ha già trovato un accordo con la società bianconera per quanto riguarda il contratto. Il sudcoreano dovrebbe infatti andare a firmare un contratto fino a giugno 2025 ed avrebbe poi una clausola rescissoria del valore di 45 milioni di euro. A bloccare la chiusura dell’affare c’è un solo dettaglio legato all’attuale contratto con il Beijing Guoan fino a dicembre 2021.

Due le possibili soluzioni. La prima porta ad un accordo tra i due club per il trasferimento immediato di Min-jae Kim con successiva cessione al Sassuolo in prestito fino a gennaio 2022. La seconda invece porterebbe a zero il sudcoreano con pre-contratto però con la Juventus, pronta poi ad accoglierlo il prossimo gennaio.