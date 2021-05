Calciomercato Juventus, contatto per il Barcellona per il colpo low cost

Calciomercato Juventus, dialogo continuo dei bianconeri con il Barcellona: contatto per un acquisto a prezzo di saldo

E’ il momento di dare forma alla nuova Juventus, dopo il ritorno al timone di Massimiliano Allegri. Con il tecnico livornese, i bianconeri cercheranno di rilanciarsi e di avviare un nuovo ciclo. La dirigenza è già al lavoro per accontentare le sue richieste. Iniziano già a circolare i primi nomi. Una delle ipotesi sul tavolo è il ritorno di Pjanic a centrocampo, ma ci sono anche altri discorsi in atto con il Barcellona, stando a quanto riferiscono in Spagna.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Riqui Puig

Secondo ‘todofichajes.com’, tra le fila dei blaugrana Allegri avrebbe chiesto anche Riqui Puig. Il giovane centrocampista ha trovato poco spazio nella squadra di Koeman. Ci sarebbero già stati dei contatti tra le due società per discutere di un eventuale trasferimento, i buoni rapporti tra bianconeri e catalani aiutano di certo. La richiesta del Barça per il cartellino si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, una cifra non particolarmente elevata.