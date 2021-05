Milan molto interessato al mediano olandese del Bologna, Jerdy Schouten. In Italia il classe ’97 ex Excelsior è nel mirino pure dell’Atalanta

Il ritorno in Champions non modifica più di tanto le ‘strategie’ di mercato del Milan. Il focus di Maldini e Massara resta sempre sui migliori giovani di prospettiva tra Italia ed estero. A tal proposito in Serie A, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i dirigenti rossoneri apprezzano molto il mediano olandese Jerdy Schouten. L’olandese classe ’97 è cresciuto molto sul piano tattico e non solo nelle due stagioni al Bologna, al quale è legato fino a giugno 2024, sotto la guida di un Sinisa Mihajlovic tra i candidati ora alla panchina della Lazio (ma la prima scelta di Lotito è Sarri), orfana di Inzaghi volato all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tempo di rinnovi per Pioli e Kessie

Calciomercato Milan, duello con l’Atalanta per Schouten

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Giocatore fisico (è alto 184cm) e tatticamente molto intelligente, Schouten sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli, in qualità di ‘schermo’ a protezione della difesa. Nel campionato da poco terminato è finito quarto nella ‘classifica’ dei palloni recuperati, dietro solo a Kessie, de Roon e Freuler. Nel caso il Milan dovrà però vedersela con una folta concorrenza che comprende pure l’Atalanta. La società di Percassi lo segue fin dai tempi in cui militava nell’Excelsior, che lo ha poi ceduto ai felsinei per poco più di 2 milioni. Ora forse ne vale tra i 12 e i 15 milioni.