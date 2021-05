ESCLUSIVO | Lazio-Sarri, si muove Lotito: nuovo contatto, c’è distanza

Nuovo contatto tra la Lazio e Maurizio Sarri: il presidente Lotito è sceso in campo in prima persona nella trattativa, resta la distanza economica

La giornata di oggi ha visto un nuovo, importante, contatto tra Lazio e Maurizio Sarri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si sarebbero mossi gli uomini che seguono il tecnico toscano e il presidente Claudio Lotito in prima persona, deciso a risolvere quanto prima la questione panchina. Sarri, dopo che sta vedendo sfumare la possibilità di andare al Tottenham, dove tornerà Pochettino, ha fatto capire di essere disponibile al dialogo con la Lazio.

Dopo la traumatica interruzione del rapporto con la Juventus, l’ex allenatore del Napoli vuole assolutamente tornare in panchina, determinato a mostrare all’Italia e non solo il suo valore. Lotito, dal canto suo, è un uomo altrettanto ferito dalla vicenda Inzaghi. È questo il motivo per cui ha avocato a sé il boccino della scelta del nuovo allenatore, senza affidare la selezione esclusivamente al ds Igli Tare. Il patron capitolino ha voglia di portare una figura di spessore che possa fare al caso della Lazio per riscattare lo smacco subito con Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lazio-Sarri, c’è una distanza da colmare

Al momento, manca l’accordo economico. Le diplomazie sono al lavoro per cercare di avvicinare le parti. Sarri, dopo aver mostrato al Napoli la bellezza del suo calcio, vinto l’Europa League con il Chelsea e lo scudetto con la Juventus, crede di meritare un ingaggio da top coach.

C’è da comprendere, invece, qual è la disponibilità di Lotito per un nuovo allenatore. La cifra di circa 2 milioni e mezzo di euro offerta a Simone Inzaghi non sembra essere assolutamente sufficiente per andare ad attrarre Sarri verso la panchina biancoceleste. Il presidente, però, potrebbe essere pronto ad un colpo di scena pur di assicurarsi un nome importante per la sua Lazio, magari accontentandolo sulle strategie mercato. Tra le alternative c’è anche Espirito Santo, ex Wolves: l’allenatore spagnolo è stato proposto al club biancoceleste.