De Ligt è alla Juventus dall’estate 2019. Ai bianconeri è legato da un contratto in scadenza a giugno 2024 e sulle sue tracce c’è sempre il Barcellona

Intervistato da ‘ESPN’, Matthijs de Ligt ha allontanato per ora le voci di un possibile addio alla Juventus: “In bianconero sono molto contento – le dichiarazioni del centrale olandese, due anni fa costato 75 milioni di euro – Anche se le prestazioni della squadra sono state inferiori rispetto agli anni precedenti, mi sento bene in campo e apprezzato da tutti”.

Calciomercato Juventus, Barcellona su de Ligt: “Ora non si è fatto avanti nessuno”

Negli ultimi giorni il classe ’99, il secondo calciatore più pagato (12 milioni a stagione) della rosa dopo Cristiano Ronaldo, è stato riaccostato con forza al Barcellona, il quale realmente non lo ha mai perso di vista da quando ha lasciato l’Ajax: “Non so se mi lascerebbero andare, ci sono molti club che hanno problemi economici ma dovreste chiederlo alla società. Barça? Non lo so, ma non penso ad altri club perché non ha senso. Non si è fatto ancora avanti nessuno“.

Chiosa sulla stagione travagliata dei bianconeri, ma “se tre settimane fa mi avessero detto che avremmo vinto la coppa e conquistata la qualificazione in Champions League, sarei stato contento – ha sottolineato in conclusione de Ligt, come noto rappresentato da Mino Raiola – Per me è stata difficile fisicamente e mentalmente, con alti e bassi. Sono stato fuori per tre mesi, per poi tornare e prendere il Covid. Ora però testa all’Europeo“.