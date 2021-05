Arriva il verdetto definitivo riguardo al futuro di un importante giocatore nel mirino della Juventus: fissate le visite mediche per lunedì

Gioia in casa Juventus per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina. Questo annuncio aiuta i bianconeri ad affrontare con più fiducia il prossimo futuro. Ma solo il tecnico livornese non può bastare a risollevare le sorti di una squadra che ha vissuto la peggior stagione degli ultimi dieci anni. Per questo motivo, occhi sempre puntati sul calciomercato e sulle possibili occasioni per rinforzare la rosa. Giungono anche notizie negative in questo senso: pare sfumare definitivamente un obiettivo top per l’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, addio Aguero: visite mediche fissate lunedì

Si tratta di ‘El Kun’ Aguero, attaccante in forza al Manchester City. L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e ha già annunciato l’addio a parametro zero dai ‘Citizens’. La squadra più vicina all’acquisto del centravanti era il Barcellona e, a quanto pare, siamo ad un passo dalla chiusura definitiva dell’affare.

Stando a quanto riferisce ‘Sport’, il classe ’88 è atteso lunedì in Catalogna per le visite mediche e la successiva firma del contratto. Dovrebbe, infatti, firmare subito prima di volare a Buenos Aires dove la selezione dell’Albiceleste si sta preparando per la Copa America. Aguero al Barcellona: ci siamo. La Juventus dovrà cercare altrove.

