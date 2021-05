CM.IT | Napoli, Spalletti in arrivo: vicina la firma sui contratti

Spalletti sempre più vicino al Napoli: messi a punto quasi tutti gli ultimi dettagli sul contratto, a breve l’annuncio

Giornata romana di contrattazioni per i legali di Luciano Spalletti. Il pool capitanato da suo figlio Samuele, con l’assistenza pare anche di un ex calciatore di Serie A, ha messo appunto quasi tutti gli ultimi dettagli. La stesura, quasi, definitiva del contratto è pronta ad essere rimandata agli avvocati del Napoli per gli ultimissimi accorgimenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ormai ci siamo, ogni momento è buono per l’annuncio di Spalletti come nuovo allenatore del Napoli. Nella lunga giornata Romana sono stati messi a punto anche i dettagli legati ai diritti di immagine ed alla sistemazione delle varie postille tecniche. Da quanto filtra, tutto si è svolto con la massima serenità e con qualche lungaggine dovuta alla particolare estensione dei contratti voluti da Aurelio De Laurentiis.