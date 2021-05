Con il ritorno di Allegri in panchina potrebbe consumarsi l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Torna d’attualità la pista Icardi per l’attacco bianconero

Manca solo l’ufficialità per il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è prossimo ad iniziare la sua seconda avventura alla guida dei bianconeri che oggi hanno comunicato la separazione ufficiale da Andrea Pirlo.

Juventus, c’è Icardi per Allegri: addio Ronaldo, scambio col PSG

Con Allegri cambieranno gli obiettivi e le strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’ che deve risolvere in primis lo spinoso caso relativo al futuro di Cristiano Ronaldo. Il tecnico toscano potrebbe anche fare a meno della stella portoghese per puntare su Paulo Dybala e un nuovo centravanti alla guida dell’attacco della Juve. Un nome che può tornare d’attualità è quello di Mauro Icardi, non incedibile nelle logiche di mercato del Paris Saint-Germain e del Dt Leonardo, soprattutto in caso di conferma a Parigi di Mbappe e Kean. L’opinionista Roberto Buonfiglio, intervenuto a ‘Top Planet’, avvicina l’ex Inter alla Juventus in un’ipotetico operazione con CR7: “Più che con Pogba, penso che Ronaldo potrebbe essere scambiato con Icardi del PSG“. Vedremo se la dirigenza bianconera tenterà nelle prossime settimane di imbastire un affare di tale portata con il club parigino.