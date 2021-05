Giovanni Carnevali ha risposto sul suo possibile approdo alla Juventus e su quello di Pirlo al Sassuolo per il post De Zerbi

Intervenuto oggi al roadshow del ‘Sole 24 Ore’ e Confindustria ‘Innovation Days’, Giovanni Carnevali ha allontanato (ma non troppo) la pista Juventus. Come noto, l’Ad e Dg del Sassuolo piace ai bianconeri per il ruolo di CEO: “La Juventus è un grande club, per cui tutti abbiamo l’ambizione, vogliamo fare sempre di più. Io ho un legame particolare con la famiglia Squinzi, sono otto anni che sono con loro, prima con i genitori adesso ci sono i figli, per cui credo che tutto deve essere valutato molto bene perché dopo aver lavorato con persone come la famiglia Squinzi tu ti devi fare mille domande e probabilmente non avrai mai la risposta, per cui è molto difficile pensare ad altre società in questo momento”.

Calciomercato Juventus, Carnevali: “Pirlo al Sassuolo? Bravo allenatore, ma…”

Carnevali ha ‘raffreddato’ pure Pirlo (che verrà liquidato per far spazio ad Allegri) in chiave Sassuolo, per il post De Zerbi: “La scelta dell’allenatore è molto complicata, Pirlo è un allenatore giovane, è un allenatore bravo, ma stiamo facendo valutazioni un po’ in generale anche su altri e penso che nei prossimi giorni dovremo prendere delle decisioni”.