Calciomercato Torino, c’è l’accordo | Arriva il nuovo allenatore

Il calciomercato Torino ha trovato l’accordo con Ivan Juric, arriva il nuovo allenatore per il dopo Nicola

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Torino. Raggiunta la sofferta salvezza con Nicola in panchina, il presidente Cairo ha deciso di puntare sull’ottimo allenatore del Verona per rilanciare il progetto granata. Come anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, i torinesi erano in pole per Juric, al quale è stato offerto un ricco contratto da circa 2 milioni di euro.

L’accordo tra le parti è stato dunque raggiunto con un contratto triennale. Per l’approdo di Juric al Torino, nelle prossime ore si attende il comunicato ufficiale.