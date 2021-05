CM.IT | Juric, il Torino insiste: le ultime sulla volontà del Verona

Le ultime sul futuro di Ivan Juric tra la pista Torino e la volontà del Verona

Sono ore caldissime per il futuro di Juric. Come raccontato anche nei giorni scorsi, il Torino resta in pole position e pertanto spera di poter chiudere la trattativa già nelle prossime ore. Sul piatto un ricco contratto da circa 2 milioni di euro che, di fatto, permetterebbe al tecnico croato di aumentare ancora una volta il suo stipendio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sempre secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il ds del Verona con cui Juric vanta un ottimo rapporto non esclude un ultimo, disperato, rilancio per continuare almeno un altro anno con l’attuale guida tecnica. L’ex Genoa punta in ogni caso a nuovi obiettivi e spera in futuro di poter lottare (anche in caso di permanenza al Verona) per nuovi obiettivi. Sullo sfondo, in attesa dell’incontro con Semplici, resta il Cagliari di Giulini.