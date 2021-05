Dopo l’addio di Ranieri, per la panchina della Sampdoria in pole c’è D’Aversa; le ultime di Calciomercato.it

Salutato Claudio Ranieri, la Sampdoria può passare nelle mani di Roberto D’Aversa. Come appreso da Calciomercato.it, è l’ex Parma il tecnico in pole per la panchina blucerchiata: è stato infatti raggiunto l’accordo per il contratto biennale da 750mila euro annui. Manca invece l’intesa sullo staff e il progetto tecnico tra acquisti e cessioni da completare nel prossimo mercato estivo.

Classe 1975, D’Aversa è reduce da una stagione negativa sulla panchina del Parma, con il quale, da subentrato, ha totalizzato una sola vittoria, cinque pareggi e sedici sconfitte retrocedendo da ultimo in classifica. Nelle stagioni precedenti, invece, era salito alla ribalta per la doppia promozione in Serie B e in Serie A, dove aveva guidato per due volte il club alla salvezza. Ora il suo profilo è in pole per la società di Ferrero.