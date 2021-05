Dopo la Champions, il Milan deve fare i conti con il problema rinnovi: i rossoneri affrontano un’altra trattativa complicata

Il Milan festeggia la Champions e punta al futuro. C’è il capitolo rinnovi da affrontare e non riguarda soltanto Donnarumma e Calhanoglu. Maldini potrebbe dover fare i conti anche con la situazione contrattuale di Kessie. L’ivoriano è in scadenza di contratto nel 2022 e dopo aver vissuto una stagione da protagonista vuole un riconoscimento economico importante.

C’è il suo nome nella qualificazione in Champions con la doppietta contro l’Atalanta dagli undici metri fondamentale per salire al secondo posto in classifica e scacciare i fantasmi del ‘fallimento’. Ora però è tempo di pensare al futuro e per l’ivoriano potrebbe non essere dipinto rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Kessie dice no al rinnovo: sfida Psg e Barcellona

A dirlo è Davide de Cerame, giornalista di ‘Top Calcio 24’, secondo cui il centrocampista ivoriano non vuole rinnovare il suo contratto con il Milan. Un no che nasconde una richiesta molto elevata di ingaggio: 12 milioni di euro a stagione. Cifra che i rossoneri non hanno intenzione di soddisfare, ma che potrebbe trovare terreno fertile nel Psg che vorrebbe strappare il calciatore al Milan. Psg su Kessie ma non solo: il 23enne ex Atalanta piace anche al Barcellona.

Un altro fronte su cui lavorare quindi per Maldini e Massara che in questi giorni dovranno però prima definire due questioni più urgenti. Per Donnarumma e Calhanoglu il tempo sta scadendo e serve una decisione a breve. Poi arriverà anche il momento di discutere del contratto di Kessie.