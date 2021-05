Inter, la gioia di Zhang: “Con la Juventus ho capito che potevamo vincere”

Steven Zhang ha parlato al termine di Inter-Udinese: la gioia del presidente nerazzurro durante la festa scudetto

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato al termine della gara contro l’Udinese. Durante la festa Scudetto il numero uno del club nerazzurro a ‘DAZN’ ha affermato: “E’ stato speciale per tutto quello che abbiamo vissuto non solo in quest’anno ma in tutti i cinque anni. E’ bellissimo aver condiviso tutto questo con i nostri tifosi quanto ottenuto. Siamo tornati forti e sono davvero felice”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio super: il PSG ci riprova | Controfferta Marotta

Zhang svela di aver capito subito che questa squadra poteva vincere: “L’ho capito dal primo allenamento: ho detto che secondo me quest’anno possiamo vincere. Poi quest’inverno c’è stata la partita con la Juventus e ho capito che la squadra era cresciuta e che potevamo davvero conquistare lo scudetto”. Obiettivo raggiunto ed allora è tempo di ringraziamenti: “Ringrazio tutti quelli che mio hanno sostenuto: avevamo l’obiettivo di portare un trofeo e ci siamo riusciti”.