Una volta archiviata la festa scudetto, l’Inter dovrà continuare a programmare il futuro: c’è il rischio di perde un big low cost, occhio allo scambio col top club

Oggi è il giorno della festa scudetto dell’Inter, che gioca in casa con l’Udinese l’ultima partita della stagione mentre all’esterno di ‘San Siro’ migliaia di tifosi nerazzurri hanno salutato l’ingresso della squadra. Dopo la festa, però, la dirigenza dovrà programmare e pensare in maniera importante al futuro, partendo ovviamente dall’attesissimo incontro con la direzione sportiva e ovviamente il tecnico Antonio Conte. Oggi Marotta è sembrato molto ottimista sulla permanenza dell’ex ct, ma tutto resta ancora da scrivere. Anche in ottica rinnovi, con diverse situazioni importanti da definire, vedi Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, ancora PSG-Brozovic: Marotta risponde

Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel 2022, le big d’Europa non sono insensibili alla sua situazione. ‘Epic Brozo’ si è dimostrato di fondamentale importanza per Conte così come lo era diventato con Spalletti, ma la situazione rinnovo è ancora lì. Tempo fa si era parlato di Siviglia e Monaco, ma è storico anche l’interesse del PSG per Brozovic. Secondo ‘interlive.it’, però, tra le piste con i parigini potrebbe tornare in auge quella che porta allo scambio con Leandro Paredes. L’argentino è un giocatore che da diversi mesi è accostato ai nerazzurri, Leonardo potrebbe pensare seriamente di riproporre l’intreccio. Anche se l’Inter preferirebbe un’offerta cash, magari di 40 milioni di euro, dal momento che la necessità è soprattutto di incassare.