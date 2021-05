Inter-Udinese ultima di campionato, i tifosi salutano la squadra nerazzurra campione d’Italia: il ritrovo all’esterno di San Siro

Ultima gara stagionale per l’Inter, che si congeda dal campionato con lo scudetto già in tasca a San Siro contro l’Udinese. Per l’ultima giornata, con il match in programma tra un’ora circa, migliaia di tifosi si sono ritrovati all’esterno dello stadio per salutare la squadra.

Folla in festa ad accogliere il pullman della compagine di Conte, applausi anche per Marotta arrivato in auto.

🎥 #Inter – Due ali di folla ad accompagnare il pullman nerazzurro all'ingresso a San Siro prima del match contro l'Udinese e della premiazione scudetto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0eyV4mLY6k — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2021