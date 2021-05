Calciomercato Inter, Ranocchia rimanda il futuro | “Scudetto mi ripaga degli sforzi”

Durante la festa Scudetto Ranocchia parla della sua gioia per una vittoria attesa dieci anni, il tempo trascorso con la maglia nerazzurra

Andrea Ranocchia festeggia i suoi dieci anni all’Inter e per la prima volta porta a casa lo Scudetto. Durante la festa a San Siro, dopo il 5-1 rifilato all’Udinese, ai microfoni di ‘DAZN’ il difensore ha parlato del momento di gioia e di festa, che lo ripaga di tanta attesa e tanto sacrificio: “La vittoria ripaga tutto quanto, di tutto quello che ho vissuto e sono contentissimo. Quasi non ci credo e ci metterò un po’ a concretizzare la vittoria. Lo spogliatoio è stato fondamentale perché c’è stato un gruppo forte, vincente, unito, anche quando le cose andavano un po’ meno bene ci siamo compattati”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio super: il PSG ci riprova | Controfferta Marotta

Ranocchia nel 2019 aveva firmato un biennale a 1.5 milioni a stagione più bonus, che scadrà a giugno di quest’anno. Per lui potrebbe essere, quindi, l’ultima stagione in maglia nerazzurra, che culmina con la gioia più grande: “L’ultima? Non lo so, mi godo la festa e da domani penso al futuro” ha risposto Ranocchia, che probabilmente cercherà una nuova avventura dal prossimo mese.