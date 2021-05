Milan, affare Donnarumma | Commissione da 20 milioni per Raiola

Domani potrebbe essere l’ultima partita di Donnarumma con la maglia del Milan: per il rinnovo Raiola vuole una maxi commissione da 20 milioni

È arrivato il weekend decisivo, l’ultima chiamata per la Champions League. Lunedì mattina i giochi saranno fatti ed una tra Milan, Juventus e Napoli sarà rimasta fuori dalla competizione più ambita d’Europa. Riuscire a qualificarsi alla Champions è molto importante per tutti, ma per i rossoneri ed i bianconeri potrebbe esserlo ancora di più: in ballo c’è anche il futuro di Gianluigi Donnarumma. Come raccontato da Calciomercato.it nella giornata di ieri, senza la Champions League sarà addio al Milan e sul portiere ci sarebbe anche il Barcellona. Intanto, spunta la maxi clausola per il rinnovo che potrebbe bloccare tutto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Donnarumma in sospeso | Maxi commissione per Raiola

Domenica contro l’Atalanta potrebbe essere l’ultima partita di Donnarumma in rossonero: il portiere classe ’99, infatti, non ha ancora rinnovato ed il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Le possibilità di un addio aumentano con il passare del tempo, ma la variabile Champions League sembra essere determinante in questo senso. Oltre al piazzamento finale in Serie A, il futuro di ‘Gigio’ potrebbe dipendere anche dal fattore Raiola. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per il rinnovo ci sarebbe in ballo anche una commissione da 20 milioni di euro chiesta da Mino.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Calciomercato, Turci: “Donnarumma, situazione paradossale”

La maxi commissione di Raiola si andrebbe a sommare allo stipendio chiesto da Donnarumma: 10 milioni di euro, contro gli 8 milioni annui offerti dai rossoneri. Inoltre, non è stato superato nemmeno lo scoglio legato alla durata del contratto. L’agente del portiere vorrebbe un biennale, mentre il Milan vorrebbe fargli siglare un bel quinquennale. Alle spalle del portiere della Nazionale, poi, rimane la Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un sostituto di Szczesny, considerato sacrificabile sul mercato. Come raccontato, infine, attenzione anche all’inserimento del Barcellona dell’ultima ora. Quella di domani, intanto, potrebbe essere l’ultima partita di Donnarumma in rossonero.