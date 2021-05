Barcellona ancora alle prese con il nodo legato al rinnovo di Messi: l’argentino ha parlato anche del suo futuro

“Competo sempre per vincere. Il mio obiettivo è quello di vincere titoli. Ho vinto tanto e voglio continuare a farlo. L’ultima Copa del Rey è stata speciale per quella che è stata la stagione della società e per il gruppo giovane con tanti nuovi giocatori”. Così ha parlato Leo Messi. L’argentino, che non prenderà parte all’ultima gara di campionato con il Barcellona e che si potrà dunque concentrare sulla Copa America in programma dall’13 giugno al 10 luglio proprio in Argentina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La ‘Pulga’ ha parlato ad ‘Olè’ sia della Copa America, obiettivo per l’estate, sia di futuro. L’attaccante però non ha dato particolari indizi, salvo la volontà di giocare per vincere. “Lotto al massimo per raggiungere l’obiettivo, voglio giocare per vincere titoli” ha dichiarato. Nessuna chiusura quindi al rinnovo con il Barcellona, ma neppure un’esclusione ad una nuova avventura, magari al Psg o al Manchester City, tra i pochi club in grado di permettersi l’ingaggio dell’argentino. Difficile vederlo invece in Italia, anche se il padre Jorge è stato visto anche ieri a Milano e spesso bazzica il capoluogo lombardo.