Jorge Messi è a Milano. Il papà della stella del Barcellona è ormai di casa nel capoluogo lombardo: i motivi del suo viaggio

Jorge Messi è a Milano. Se le immagini che vi proponiamo su Calciomercato.it fossero state pubblicate esattamente un anno fa, molti tifosi dell’Inter sarebbero quantomeno sobbalzati dalla sedia. La primavera/estate 2020 fu quella del lungo sogno nerazzurro, rivelatosi poi irrealizzabile per le ragioni che riassunse meravigliosamente Antonio Conte a luglio: “Leo Messi all’Inter? Credo sia più facile portare il Duomo a Barcellona”.

Jorge Messi, ormai di casa a Milano: le immagini

Perché, dunque, il papà della Pulga è nel capoluogo lombardo? Un anno fa si parlò dell’appartamento di lusso acquistato in città, notizia confermatissima. Un ‘appoggio’ necessario per gli affari di Jorge Messi, che nell’ultimo anno e mezzo si è in realtà trasferito di fatto proprio in Italia, dove soggiorna tra un viaggio in Argentina (e Barcellona) e l’altro.

L’argentino è ormai di casa a Milano e una delle sue ‘basi’ è l’Hotel Principe di Savoia, dove si è riunito più volte con colleghi del mondo del calcio e degli affari. Un “Messi milanese” c’è, dunque… Anche se non è esattamente quello che sognavano i tifosi dell’Inter.