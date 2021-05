Fiorentina, il saluto UFFICIALE di Iachini: ora è caccia all’erede

Beppe Iachini lascia la Fiorentina. Il tecnico ha voluto salutare il mondo viola, attraverso una lettera, apparsa sul sito ufficiale del club

Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato, Rocco Commisso ci sta provando per Ivan Juric, dopo i tentennamenti di Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore del Verona, però, è corteggiato anche dal Torino, che lo segue da tempo. Anche per questo sul tavolo del numero uno del club toscano ci sono altri profili.

Ad oggi, dunque, non si sa chi siederà in futuro sulla panchina viola. L’unica certezza, al momento, è il nuovo addio di Beppe Iachini. Il tecnico ha voluto ringraziare il mondo Fiorentina, con una lettera, in vista dell’ultima partita.

Fiorentina, la lettera di Iachini

Ecco alcuni passaggi della lettera di Iachini: “Il mio lavoro a Firenze si conclude con l’ultima di campionato – scrive Iachini – e nel salutare una città ed una maglia che amo, sento il dovere di fare alcune riflessioni e tanti sentiti ringraziamenti”.

Obietti raggiunti – “Ritengo di aver centrato gli obiettivi che mi sono stati assegnati nonostante le grandi difficoltà che non ci hanno permesso di lavorare con continuità, riferendomi in particolar modo all’interruzione troppo precoce del rapporto lavorativo ed anche e soprattutto alla pandemia che ci ha privato del nostro fondamentale “12mo uomo in campo” ovverosia la vicinanza di tutti i nostri tifosi”.

Ringraziamenti – “Desidero ringraziare il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, per la fiducia che più volte mi ha conferito, tutta la società, lo staff tecnico, lo staff sanitario, i magazzinieri e tutti gli addetti ai lavori vicino alla squadra per la costanza, la fedeltà e l’impegno di cui mai mi hanno privato”.