Calciomercato Milan, occhi su Under | Bivio Mourinho: scelta decisiva

Il Milan mette gli occhi sul calciatore di proprietà della Roma, in ottica calciomercato. Mourinho potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per l’affare

Il Milan, in questa fase, è totalmente concentrato su un finale di stagione che potrebbe regalare, dopo diversi anni, la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri attendono di capire se prenderanno parte alla massima competizione europea e intanto continuano a pianificare il calciomercato, con diversi rinnovi ancora in bilico, su tutti quello di Hakan Calhanoglu e quello di Gianluigi Donnarumma, come vi abbiamo riportato nelle ultimissime ore.

Tra addii e possibili intrecci, Paolo Maldini scandaglia il calciomercato, a caccia delle occasioni giuste per rinforzare la rosa. E nelle ultime ore, bisogna registrare un interesse che potrebbe riguardare proprio l’attacco del Milan. Un calciatore di proprietà della Roma potrebbe essere, infatti, particolarmente utile alla causa rossonera: stiamo parlando di Cengiz Under.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Pioli: l’ex rossonero non ha dubbi

Calciomercato Milan, Maldini mette gli occhi su Under: decide Mourinho

Anche per la Roma, però, è tempo di pianificazione della prossima stagione e del calciomercato. Uno dei profili che presto dovrebbe tornare nella rosa giallorossa è quello di Cengiz Under. L’esterno d’attacco non è riuscito a incidere con la maglia del Leicester, con cui non si è mai imposto da titolare e ha totalizzato solo 9 presenze in Premier League, caratterizzate appena da 2 assist e zero gol.

Gli inglesi non riscatteranno il calciatore, come riporta ‘Il Tempo’, e l’attaccante tornerà a disposizione della Roma, nonostante i giallorossi fossero disposti anche ad abbassare le proprie richieste, pur di permettere il riscatto. Attenzione, quindi, al Milan che valuta con grande attenzione il profilo di Under per l’attacco, ma la mossa decisiva sarà quella di José Mourinho. L’allenatore portoghese potrebbe valutare, infatti, di trattenere almeno un tra il turco e Justin Kluivert, anche lui di rientro a Roma. Una scelta che potrebbe cambiare gli scenari, non solo in casa giallorossa, ma anche per il Milan. Under torna nella Capitale e è già bivio: chance con Mourinho o pista rossonera nel suo futuro.