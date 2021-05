Mentre Pirlo, fresco vincitore della Coppa Italia, si gioca l’accesso in Champions League col Milan, tiene banco il futuro della panchina della Juventus

Non si placano le voci sul futuro della panchina della Juventus. Nonostante la vittoria della Coppa Italia, Andrea Pirlo continua a traballare, anche se la situazione sembra essere un po’ diversa rispetto a dieci giorni fa. L’allenatore bresciano si giocherà l’accesso alla fase a gironi della Champions League nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna di Mihajlovic, in attesa di notizie positive da Bergamo, dove il Milan di Pioli affronterà l’Atalanta di Gasperini. Nel frattempo, aleggia sulla sua testa il fantasma di Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, c’è la pista Real Madrid, nel caso in cui Zinedine Zidane dovesse decidere di lasciare per la seconda volta il club castigliano. Ma la possibilità di un ritorno a Torino, con conseguente addio del chief football officer Fabio Paratici (in scadenza di contratto nel giugno prossimo), resta sempre valida.

LEGGI ANCHE>>>CMIT TV | De Paola: “Allegri non andrà al Real. Pirlo esperimento fallito”

A dare ulteriore spinta a queste voci, ci ha pensato, attraverso un tweet, il giornalista Franco Leonetti: “Accelerata Juve su Max Allegri“. Meno dei proverbiali duecentottanta caratteri, ma è chiarissimo il concetto espresso. E i commenti dei tifosi bianconeri non si sono fatti attendere, nella maggior parte dei casi pronti a riabbracciare il 53enne allenatore livornese che, sulla panchina del club torinese ha conquistato cinque Scudetti consecutivi, oltre a quattro Coppa Italia e due Supercoppa Italiana.