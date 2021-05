Icardi è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus, Milan e Roma. Annuncio importante sul centravanti del Psg

Non è stata una stagione da ricordare quella di Mauro Icardi. Il 28enne centravanti argentino è stato spesso fermo ai box prima per l’infortunio al ginocchio e poi per quello agli adduttori. L’ex Inter ha siglato 12 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia in 23 presenze, mentre è rimasto a secco in Champions League nelle tre apparizioni. Il Paris Saint-Germain dovrebbe tenere uno solo tra lui e Kean (da riscattare dall’Everton) il prossimo anno e attende offerte. Su Icardi ci sono sempre voci che lo rivorrebbero in Serie A, con diversi club pronti a darsi battaglia: dalla Juventus alla nuova Roma di Mourinho, con il Milan sullo sfondo.

Calciomercato Juventus e Roma, grosse novità su Icardi

Nei suoi post sui profili social, la moglie e agente Wanda Nara non perde occasione per strizzare l’occhio all’Italia. Il suo ritorno, tuttavia, rischia di saltare. Almeno nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il giornalista sportivo Alfio Musmarra, intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha infatti annunciato che “mi dicono che nonostante i due anni all’estero al Psg, Icardi non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita per qualche problema burocratico. Quindi i suoi 10 milioni di euro netti di ingaggio, che diventano quasi 20 milioni al lordo, diventano insostenibili per i club di Serie A“.