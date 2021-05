Calciomercato Roma, pressing per Belotti: le cifre

Calciomercato Roma, i giallorossi mettono Belotti nel mirino: le possibili cifre dell’affare con il Torino, il punto

E’ già ora di guardare al futuro in casa Roma, con le prime mosse per la nuova squadra di Mourinho che stanno prendendo forma. Giallorossi che devono chiarire la situazione per quanto riguarda l’attacco: Tiago Pinto la prossima settimana incontrerà l’agente di Dzeko per fare il punto della situazione. Il nuovo tecnico intende puntare su di lui e lui vuole restare, ma le offerte non gli mancano. Una volta chiarita la situazione col bosniaco, si partirà all’assalto di Belotti.