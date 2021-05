Calciomercato, futuro Mbappe | Vuole il Real Madrid anche senza Zidane

Kylian Mbappe ha scelto di vestire la maglia del Real Madrid a prescindere da chi siederà sulla panchina il prossimo anno

Il Real Madrid la prossima estate dovrà decidere chi sarà il prossimo allenatore. E’ previsto un incontra tra l’agente di Allegri e la dirigenza dei Blancos, che dovranno anche intervenire sul mercato per rinforzare la squadra. Uno dei giocatori che Florentino Perez ha nel mirino è, da sempre, Kylian Mbappé. L’asso francese potrebbe lasciare il PSG, con il quale ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferito da ‘AS‘, Mbappé è determinato a indossare la maglia del Real Madrid a prescindere da chi sarà l’allenatore.

Non è di vitale importanza, dunque, che resti Zinedine Zidane, anche se in un primo momento poteva sembrare di sì vista la stima che c’è tra i due. Ma Mbappé non ha ancora accettato l’offerta del rinnovo del PSG, che ammonterebbe a 36 milioni di euro a stagione. Questo perché ‘aspetta’ il Real Madrid, che ha Haaland come piano B.