Il calciomercato Inter si intreccia con il calciomercato Roma. Per un pupillo di Conte, si punta allo scambio con uno di Mourinho

Al quinto tentativo, Ivan Perisic è riuscito a vincere lo scudetto con la maglia dell’Inter. Dopo una prima parte di stagione in cui è stato poco impiegato, il nazionale croato ha accettato il ruolo che gli ha disegnato addosso Antonio Conte di esterno a tutta fascia. Una volta chiuso il mercato di gennaio, l’ex Bayern Monaco si è messo totalmente a disposizione della squadra contribuendo alla conquista del tricolore. Ma in estate potrebbe maturare l’addio a titolo definitivo con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Possibile che resti in Serie A, dove sta per tornare José Mourinho: il tecnico portoghese è un grande ammiratore di Perisic, che avrebbe voluto dai tempi del Manchester United.

Calciomercato Inter, Perisic alla Roma per arrivare a Florenzi

Secondo quanto riportato da ‘asromalive.it’, i nerazzurri starebbero ragionando su uno scambio alla pari con la Roma. Se è noto che allo ‘Special One’ piaccia Perisic, infatti, è altrettanto risaputo che uno dei pupilli di Conte risponda al nome di Alessandro Florenzi. L’esterno destro Azzurro è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, ma il club transalpino non sembra intenzionato a riscattarlo. I cartellini dei due giocatori vengono valutati intorno ai 10 milioni di euro: una cifra che permetterebbe anche di mettere a bilancio delle importanti plusvalenze.