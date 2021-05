Calciomercato Juventus | La scelta di Mbappe: cambia il futuro di Ronaldo

Kylian Mbappe non ha ancora rinnovato con il Psg. Il Real Madrid resta in agguato. A monitorare la situazione c’è anche Cristiano Ronaldo. Le ultime dalla Francia

Futuro tutto da scrivere per Kylian Mbappe. L’attaccante sarà protagonista ai prossimi Europei con la maglia della Francia, molto probabilmente senza conoscere per quale squadra giocherà la prossima stagione. Il calciatore e il Psg stanno trattando il rinnovo di contratto, con il club transalpino che vorrebbe blindarlo fino al 30 giugno 2025, con un nuovo ricco accordo. La volontà di Mbappe, però, sarebbe quella di trasferirsi a Madrid per giocare per il Real. ‘Le Parisien’ ha fatto il punto sulla situazione legata al talento francese, che non resta per nulla chiara: alla fine l’attaccante potrebbe rinnovare di una sola stagione, fino 2023, per lasciare Parigi il prossimo anno.

Una situazione questa che non piace molto al Real, che vorrebbe il giocatore fin da subito.

Mbappe, però, prima di firmare vorrebbe garanzie dal Psg: l’obiettivo è vincere la Champions e parlo serve una squadra competitiva.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in attesa

A seguire l’evoluzione della trattativa Mbappe c’è anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese è desideroso di lasciare la Juventus, al termine della stagione. Se il Real fallisse gli acquisti del francese e di Haaland, per il portoghese potrebbero riaprirsi le porte del club spagnolo. Attenzione, però, anche al Psg: chissà che non sia proprio Ronaldo il giocatore che convinca Mbbape a rimanere sotto la Torre Eiffel.