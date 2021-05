La Juventus vince la coppa Italia: secondo trofeo per Andrea Pirlo ed ora potrebbe cambiare lo scenario per il futuro

La Juventus vince la Coppa Italia battendo l’Atalanta. Secondo trofeo alzato da Pirlo al suo primo anno da allenatore e allora può cambiare lo scenario relativo al suo futuro. Un futuro che sembrava segnato fino a prima della finale di questa sera: l’addio era (quasi) scontato con Allegri e Zidane che si contendevano la panchina bianconera e le quotazioni di Gattuso in risalita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Tardelli: “Su Pirlo giudizi frettolosi”

Ora però Pirlo potrebbe conquistarsi la conferma, soprattutto se dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Sposa questa tesi Marco Tardelli che nel post partita alla ‘Rai’ dice la sua sul futuro della panchina della Juventus e sponsorizza la via della continuità: “Credo che siano stati espressi giudizi frettolosi su Pirlo che può essere ancora l’allenatore della Juventus. Certamente un ciclo è finito, bisogna trovare giovani, trovare centrocampisti. Però due titoli vinti e forse la qualificazione in Champions vuole dire che Pirlo ha lavorato bene”.