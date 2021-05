Il summit Conte-Zhang sarà un autentico spartiacque per il futuro del club nerazzurro

Prosegue la festa scudetto dell’Inter. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, oggi la squadra, Conte e i dirigenti – compreso il vice presidente Zanetti – hanno pranzato tutti insieme in un noto locale di Milano con terrazza all’aperto. In casa nerazzurra sono ore ‘calde’ sul fronte prestito da circa 250 milioni di euro: entro domani è prevista la chiusura della trattativa con il fondo statunitense Oaktree, destinato con questa ‘operazione’ a diventare azionista di minoranza del club nerazzurro prendendo il posto di LionRock.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Lazio e Napoli, sondaggi per D’Ambrosio: le ultime

Sempre domani, stando a Fabrizio Biasin che già aveva preannunciato a ‘CMIT TV’ un incontro tra Antonio Conte e l’Inter durante questa settimana, proprio il tecnico interista si incontrerà con il presidente Steven Zhang in quello che sarà un vero e proprio vertice decisivo (molto probabile la presenza anche di Marotta, Ausilio e Antonello) per il prosieguo o meno della sua avventura all’Inter. Il tutto, ovviamente, salvo slittamenti dell’ultima ora.

L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti dell’ultim’ora).

Servirà per trovare un accordo tra le parti sulle linee guida da seguire per la stagione 2021-2022. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 19, 2021

Conte-Zhang, incontro spartiacque per il futuro dell’Inter

Il summit Conte-Zhang, ripetiamo, sarà un autentico spartiacque per il futuro del club nerazzurro, su cui il noto giornalista avrà modo di soffermarsi anche nella diretta delle 20.45 di CMIT TV.