Le parole del giornalista Fabio Ravezzani sulla Juventus e sul futuro di Max Allegri durante lo speciale calciomercato di CMIT TV

Fabio Ravezzani non usa mezzi termini per descrivere le ultime scelte di calciomercato della Juventus. Il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’ ha rilasciato alcune dichiarazioni durante lo speciale calciomercato di CMIT TV. Tra i temi affrontati, anche quello relativo al futuro della panchina nianconera: “Non ho la più pallida idea di chi possa arrivare. Di sicuro negli ultimi anni hanno sbagliato tutto”.

Calciomercato Juventus, Ravezzani sull’ipotesi Allegri: “Non è avvicinabile”

Fabio Ravezzani ha parlato anche dell’ipotesi Max Allegri: “Con Paratici non è avvicinabile per le ben note vicende. Lo stesso Allegri pare nutra diversi dubbi sul valore di questa Juventus – prosegue il giornalista a CMIT TV – Di possibilità ne vedo poche, anche se lui sarebbe la scelta migliore. Credo che la Juve non abbia le idee chiare, sceglieranno all’ultimo momento ma per tante ragioni Allegri non rientra fra i candidati”.