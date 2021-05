Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 37esima giornata. Da Juventus e Napoli a Milan, Lazio e Roma: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Verona e Bologna, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella penultima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Grande lavoro negli anticipi del sabato: in Spezia-Torino, Orsato cambia il colore del cartellino – da rosso a giallo – dopo aver rivisto la gomitata di Bremer. Due gli interventi di Marinelli invece in Genoa-Atalanta: prima per convalidare il gol inizialmente annullato a Malinovskyi, perché il pallone servitogli da Zapata non era uscito. Poi per decretare il rigore ai rossoblu per il fallo di mano di Gosens. Ma è nel derby d’Italia che si sono registrati più interventi. Calvarese concede prima un penalty alla Juventus per la ‘cintura’ di Darmian su Chiellini, poi un altro all’Inter per il pestone di De Ligt su Lautaro Martinez. Infine cambia idea sull’autorete di Chiellini, che non è viziata da fallo di Lukaku. Ieri, invece, Abisso fischia il rigore per il Napoli contro la Fiorentina per la trattenuta di Milenkovic su Rrahmani.

Serie A, penultima giornata: risultati e classifica senza Var

Genoa-Atalanta 2-3

Spezia-Torino 4-1

Juventus-Inter 2-0

Roma-Lazio 2-0

Fiorentina-Napoli 0-1

Benevento-Crotone 1-1

Udinese-Sampdoria 0-1

Parma-Sassuolo 1-3

Milan-Cagliari 0-0

Verona-Bologna stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 88, Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona* 43, Udinese 40, Bologna* 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20.

* Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 87, Juventus 82, Atalanta 76, Milan 74, Napoli 74, Roma 62, Lazio* 60, Sassuolo 59, Sampdoria 47, Verona* 45, Fiorentina 43, Torino* 42, Bologna* 42, Udinese 41, Genoa 39, Spezia 39, Cagliari 38, Benevento 26, Crotone 22, Parma 19.

* Una partita in meno