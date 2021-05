Niente Serie A per il talentuoso classe 2004, Fabio Blanco che è stato ufficializzato questa mattina dall’Eintracht Francoforte

Juventus e Milan restano tra le società di Serie A maggiormente attente ai giovani talenti in giro per l’Europa, ma questa volta dovranno alzare bandiera bianca. Il futuro di Fabio Blanco, talentuoso esterno offensivo delle giovanili del Valencia classe 2004, non finirà in Serie A. La prossima tappa della carriera del calciatore spagnolo sarà infatti la Bundesliga con il trasferimento all‘Eintracht Francoforte annunciato questa mattina dallo stesso club teutonico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Blanco si unirà alla prima squadra dell’Eintracht a partire dal prossimo luglio e non è da escludere un impiego anche nella selezione giovanile della società con cui ha sottoscritto un contrato fino al giugno 2023 con opzioni di rinnovo. I tedeschi hanno così anticipato una folta concorrenza, che oltre alle compagini italiane vantava anche Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad in Spagna, oltre al PSV in Olanda.