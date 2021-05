Serata deludente per il Milan contro il Cagliari. Tra i flop della serata c’è stato anche Hakan Calhanoglu finito nel mirino della critica

Passo falso del Milan nella corsa Champions. I rossoneri ieri tra le mura amiche di San Siro non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro un Cagliari già certo della propria salvezza. Un punto che fa storcere il naso e che in caso di successo della Juventus a Bologna costringerà Rebic e soci a vincere obbligatoriamente a Bergamo contro l’Atalanta. Un vero e proprio thriller in questo rush finale che determinerà una larga fetta anche della prossima stagione e del mercato estivo della compagine meneghine, che va a caccia anche degli introiti derivanti dalla Champions. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: la stoccata di Ordine

Al di fuori del terreno di gioco il Milan lavora inoltre sempre sui rinnovi contrattuali, che oltre al solito Gigio Donnarumma coinvolgono Hakan Calhanoglu anche lui a scadenza a giugno. Lo stesso turco non ha particolarmente brillato nel pari di ieri contro il Cagliari, sbagliando fin troppo in fase di appoggio e rifinitura. Critiche alimentate inoltre dalle stesse richieste alte dell’entourage del calciatore per quanto concerne il prolungamento. A tal proposito non le ha mandate a dire il giornalista Franco Ordine nel corso di ‘Pressing’: “Parliamoci chiaro, ora il Milan lo vedo al quinto posto. Sono queste le partite che fanno vedere chi è un campione e chi no. Calhanoglu, per esempio, chiede 5 milioni ma li vale?”.