Ancora una giornata e conosceremo il futuro della Juventus ed anche le prossime mosse di Cristiano Ronaldo saranno più chiare. Dalla Spagna lanciano una clamorosa indiscrezione su CR7

Con la vittoria sull’Inter ricca di polemiche, e il pari casalingo del Milan contro il Cagliari, la Juventus resta ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. I bianconeri infatti dovranno per forza di cose uscire vittoriosi a Bologna nell’ultima giornata di Serie A, sperando che i rossoneri di Pioli non facciano lo stesso a Bergamo contro l’Atalanta. Al termine di quei 90 minuti conosceremo così il destino della squadra di Pirlo che avrebbe bisogno capitale, anche dal punto di vista economico, di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Archiviata la sfida col Bologna potrebbe essere inoltre più chiaro anche il futuro dello stesso Cristiano Ronaldo, spesso nel mirino della critica quest’anno, ma comunque in grado di guidare la classifica marcatori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, corsa Champions e poi il futuro di Cristiano Ronaldo: addio dopo Bologna?

Lo spagnolo ‘DonBalon.com’ rimette CR7 al centro delle voci che lo vedrebbero al fianco di Neymar al PSG. L’asso brasiliano ha recentemente dichiarato di voler giocare col cinque volte Pallone d’oro, parole che hanno inevitabilmente alimentato i rumors. Inoltre la dirigenza parigina appare da tempo vogliosa di portare all’ombra della Torre Eiffel un colpo di livello assoluto, da ricercare proprio tra lo stesso Ronaldo e il rivale di sempre Leo Messi. Il lusitano, in caso di approdo in Francia, muoverebbe tutto ciò che di mediatico ruota intorno alla sua figura, senza considerare che potrebbe agevolare il rinnovo di Mbappe che ha proprio in Ronaldo il suo idolo. Dall’altra parte Messi è invece grande amico dello stesso Neymar e potrebbe lasciare Barcellona.

Ad ogni modo secondo ‘DonBalon.com’ CR7 ha in programma di annunciare, dopo l’ultima giornata di Serie A contro il Bologna, che lascerà Torino. Ciò che la testata iberica non sa riguarda se Ronaldo rivelerebbe o meno la sua successiva ed eventuale destinazione. A Parigi osservano con attenzione.