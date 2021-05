Momenti di grande tensione al rientro del pullman del Torino nella giornata di ieri dopo il KO contro lo Spezia. Confronto con i tifosi

Ancora un passo falso importante per il Torino che dopo la brutta figura infrasettimanale contro il Milan, match nel quale ha perso in casa per 0-7, la truppa di Nicola è incappata in un altro errore. KO in trasferta a La Spezia che costringerà Belotti e soci ad un ultimo sforzo per rimanere aggrappati alla Serie A. Due match ball per i piemontesi, i quali dovranno affrontare in rapida successione la Lazio nel recupero e lo stesso Benevento nell’ultima giornata. Il poker incassato ieri contro Nzola e compagni non è però andato giù per nulla ai tifosi, ed ha innescato la contestazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Torino, tensione con i tifosi e confronto civile

Come sottolineato anche dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nella serata di ieri, quanto il Torino è rientrato in città, si sono verificati momenti di tensione tra i tifosi e la polizia. Un vero e proprio clima da psicodramma per un finale di campionato che si fa incandescente per la squadra di Nicola, chiamata a non fallire per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso. La rosea evidenzia inoltre che quando è tornata la calma c’è stato un confronto civile tra gli stessi tifosi granata e la squadra.