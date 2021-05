I marcatori di Genoa-Atalanta e Spezia-Torino e la classifica di Serie A dopo la 37a giornata

L’Atalanta batte anche il Genoa e si qualifica in Champions League per il terzo anno consecutivo. I bergamaschi hanno sbloccato subito la gara della 37a giornata di Serie A grazie a Zapata, andato in rete al minuto 8. Le altre marcature portano le firme di Malinovskyi, Gosens e Pasalic; per i rossoblu a esultare sono stati invece Shomurodov (doppietta) e Pandev. Nell’altra gara giocata in contemporanea, lo Spezia ha travolto il Torino per 4 a 1 e si è assicurato la storica e meritata salvezza, mentre i granata dovranno lottare fino alla fine con Benevento e Cagliari per non retrocedere. Per il club di Cairo il rischio retrocessione si fa più concreto: decisivo sarà lo scontro diretto coi campani all’ultima giornata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube









LEGGI ANCHE >>>

Genoa-Atalanta 3-4: 8′ Zapata (A), 26′ Malinovskyi (A), 43′ Gosens (A), 51′ Pasalic (A); 48′ Shomurodov (G), 67′ Pandev (G), 84′ Shomurodov (G)

Spezia-Torino 4-1: 19′ Saponara (S), 42′, 74′ Nzola (S), 55′ Belotti (T), 84′ Erlic (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta** 78; Milan 75; Napoli 72; Juventus 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 46; Verona 43; Bologna e Udinese 40; Fiorentina e Genoa** 39; Spezia** 38; Cagliari 36; Torino 35; Benevento 31; Crotone 21; Parma 20

*una partita in meno

**una partita in più