Frederic Massara ha parlato prima di Milan-Cagliari soffermandosi sul possibile incontro con il Real Madrid: in ballo il futuro di un rossonero

Il Milan pensa di tenersi Brahim Diaz. Frederic Massara conferma che la società rossonero valuterà al termine del campionato il futuro del trequartista di proprietà del Real Madrid. Il giovane talento spagnolo è arrivato in Italia in prestito secco con il club blanco che ha detto no all’inserimento del diritto di riscatto. Così a fine stagione il 21enne dovrebbe far ritorno in Spagna. Massara però a ‘Sky’ spiega come agirà il Milan: “Ci eravamo ripromessi di parlare con il Real Madrid a fine campionato. Con il club spagnolo abbiamo un ottimo rapporto. Verificheremo l’esistenza delle condizioni per continuare insieme con Brahim“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in bilico: Calhanoglu rompe il silenzio

Calciomercato Milan, Brahim Diaz: decide il Real Madrid

Parole che confermano quanto raccontato da Calciomercato.it: Brahim Diaz a fine stagione parlerà con il Real Madrid e cercherà di capire i piani del club. L’ipotesi più probabile è quella di un nuovo prestito, ma non è da escludere anche il via libera al diritto di riscatto. In questo caso la cifra potrebbe essere tra i 15 e i 20 milioni di euro.