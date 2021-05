Calhanoglu ha parlato anche del suo rinnovo di contratto prima di Milan-Cagliari: il trequartista turco è in scadenza a giugno

Hakan Calhanoglu ha parlato prima di Milan-Cagliari. Intervenuto a ‘Sky’ nel pre-gara, il numero 10 rossonero si è soffermato soprattutto sulla sua situazione contrattuale. In scadenza a giugno, il trequartista turco non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Il calciatore ha spiegato: “Voglio andare in Champions con il Milan ma il mio rinnovo non è legato alla Champions. Sono contento – ha affermato – di giocare con il Milan. Alla fine della stagione decideremo il futuro con Maldini e Massara: sono loro i primi responsabili e lo rispetto”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calhanoglu, come Donnarumma, il 30 giugno potrebbe lasciare a parametro zero il Milan se non si arrivasse ad un accordo per il prolungamento del contratto. Una discussione rimandata ad obiettivo acquisito: prima la Champions, poi sarà tempo di decidere il futuro.