Calciomercato Serie A, salta la panchina | Esonero già deciso!

Benevento beffato nel recupero dal Crotone già retrocesso. La salvezza è ora appesa ad un filo: futuro segnato per Filippo Inzaghi

Clamorosa beffa per il Benevento di Inzaghi. La squadra giallorossa è stata raggiunta all’ultimo dal gol di Simy, contro il Crotone già retrocesso. Un risultato che complica ulteriormente la salvezza dei campani: al Torino di Nicola, infatti, basterà un punto nel recupero contro la Lazio o nello scontro diretto della prossima settimana. Un pareggio arrivato inoltre in superiorità numerica per circa 70 minuti, e che complica ulteriormente la posizione di Filippo Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Brahim Diaz ha convinto il Milan: cosa accadrà col Real

L’esonero dell’allenatore a fine anno era di fatto già deciso, e il pareggio di oggi rischia di sancire la definitiva separazione tra le parti. Solo una clamorosa salvezza potrebbe salvare il tecnico. E la situazione del Benevento è ormai appesa ad un filo. Con ogni probabilità, dunque, Filippo Inzaghi non sarà più l’allenatore del Benevento.